أمير المدينة: مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن رسالة سلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان أهمية دور مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره بدورتها الـ41 في تشجيع وتربية النشء وحثهم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه والتخلق بآدابه.

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وبين أمير المدينة المنورة بمناسبة انعقاد المسابقة في رحاب المسجد الحرام أنه منذ تأسست المملكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين، كان منهجها واضحا وغايتها محددة حيث أرست ركائزها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وبذلت الغالي والنفيس في خدمتهما، وسار على نهجه من بعده أبناؤه، إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال «إن خادم الحرمين الشريفين يعتني بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتجويدا وتفسيرا، ومن أبرز مظاهر عنايته بكتاب الله، دعمه غير المحدود للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، وكذلك رعاية المسابقات المحلية والدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد».

وأشار إلى أن مضامين المسابقة وأهدافها المتبلورة بربط الأمة بالقرآن الكريم هو مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة، تجعل منها رسالة سلام تدعو إلى نبذ الغلو والتطرف، وإشاعة ثقافة الاعتدال والوسطية القرآنية.