نائب أمير مكة يستعرض تبادل الخبرات بين أمانتي الرياض وجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا بحضور أمين المنطقة المهندس طارق الفارس، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وعدد من مديري الجهات الخدمية بالمنطقة، لمناقشة سبل تبادل الخبرات بين أمانتي الرياض وجدة في تنفيذ المشاريع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا التنموية واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.