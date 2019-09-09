الإعلام تطلق جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني الـ 89

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة الإعلام جائزة سنوية تكريمية لأفضل الأعمال الإبداعية المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89، تحت مسمى «جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019».

وتهدف الجائزة لزيادة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وإثرائه من خلال المشاركات الإعلامية الإبداعية، وإبراز دور الإعلامين والمبدعين خلال المناسبة، وتسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإعلامية، التي قدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بهذه المناسبة الغالية.

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كما تهدف إلى تشجيع الأعمال المتميزة، وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته لإظهار أعمالهم الإبداعية التي تحتفي باليوم الوطني الـ 89، ومن المقرر تكريم أفضل المشاركات بعد تحكيمها من قبل لجنة من خبراء ومتخصصين في فروع الجائزة العشرة.

وتبدأ الجهة المنظمة تلقي المشاركات والترشيحات الخاصة بالجائزة بداية من اليوم حتى 24 سبتمبر الحالي عبر المنصة الرقمية المخصصة للجائزة، حيث يحق للهيئات الاعتبارية والأفراد والشخصيات ترشيح الأعمال التي يرون أهليتها للفوز بالجائزة.

وسيعلن عن أسماء الفائزين الأول في كل فرع من فروع الجائزة، في حفل تنظمه الوزارة وتحدد موعده في وقت لاحق من سبتمبر الحالي يكرم فيه الفائزون.

فروع الجائزة: