35 موظفا يستعدون لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من الأعمال التي تخص مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 41، المقامة حاليا في المسجد الحرام، ومن أبرزها التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتوفير البيئة المناسبة للمتسابقين واللجان وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، ومنها فرش المكان، وتوفير الكراسي، وتجهيزات قاعات الحفل واللجان، ويتم ذلك من خلال العمل بنظام أربع ورديات بعدد 35 موظفا.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد العتيبي جاهزية الرئاسة لاستقبال المشاركين في المسابقة، لافتا إلى أن الرئاسة وجميع منسوبيها يتشرفون بالمشاركة في أعمال المسابقة كل عام التي تحظى بشرف المكان حيث تقام في رحاب المسجد الحرام، وتنال اهتماما دائما من قبل القيادة الرشيدة ومتابعة سير أعمالها وتنفيذها على أكمل وجه.

وبين أن إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام تنسق مع إدارة الأبواب وإدارة الساحات وأمن المسجد الحرام لاستخراج التصاريح اللازمة لإدخال مصاحف قراءة قالون، وصناديق الكاميرات، ومحولات سوويتش، والبروجيكتر، والسلالم، والتوصيلات، وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها من المعدات.