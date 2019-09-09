خادم الحرمين يطمئن على صحة أمير الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس، بأخيه أمير الكويت الشيخ صباح الصباح للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية.
واطمأن خادم الحرمين خلال الاتصال على صحة أمير الكويت، داعيا الله سبحانه أن يمتعه بالصحة.
وعبر أمير الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيا له موفور الصحة والعافية.
إلى ذلك أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام بجدة أمس الأول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرا للطاقة قائلا (بسم الله الرحمن الرحيم.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).
ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين، واستمع إلى توجيهاته.
حضر أداء القسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
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