إحباط تهريب 12.5طن حشيش و16مليون حبة مخدرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحبط رجال حرس الحدود محاولات تهريب 12.5 طن حشيش و16 مليون حبة مخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية خلال العام الماضي 1440هـ، وتم القبض على 422 شخصا تورطوا في تهريبها.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني في بيان أمس أنه جرى إحباط محاولات تهريب ما مجموعه 12,420,62 كجم من مادة الحشيش، و16,143,365 قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على المتورطين، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وإحالتهم وما ضبط بحوزتهم من المواد المخدرة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون سدا منيعا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.