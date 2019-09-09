إغلاق 88 منشأة مخالفة خلال أسبوع بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ابها أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها 88 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية خلال الأسبوع الماضي، وأتلفت نحو 1207 كجم من المواد الغذائية الفاسدة. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية. وأكد أن الأمانة رصدت 607 مخالفات صحية أثناء تنفيذ المراقبين 913 جولة ميدانية منذ انطلاق حملة «غذاؤكم أمانة»، مشيرا إلى أن من المخالفات تدني مستوى النظافة العامة، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.



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