حياة ظهران الجنوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس أعادت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة ظهران الجنوب، خلال الأسابيع الماضية الحياة إلى مزارع وحقول وبساتين هذه المحافظة التي اشتهرت منذ القدم بمسطحاتها الخضراء المتمثلة في مزارع الحبوب والخضار والفواكه الممتدة على أطراف أوديتها الغناء، تزامن ذلك مع ارتفاع منسوب المياه في السدود والآبار المتناثرة هنا وهناك كخزن استراتيجي مكن الفلاحين من اللجوء إليه لسقي مزارعهم.



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