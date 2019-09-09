إعادة فرش صحن المطاف بـ1200 سجادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرشت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام صحن المطاف بـ1200 سجادة، ليتسنى لقاصدي بيت الله الحرام الصلاة في صحن المطاف بكل يسر وسهولة، وذلك بعد انتهاء موسم الحج.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف الجحدلي أن الإدارة العامة فرشت صحن المطاف بالسجاد بعد انتهاء موسم الحج، إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام ومتابعة مباشرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري.

وبين مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أن الإدارة فرشت صحن المطاف وأروقته بنحو 1200 سجادة، إضافة إلى 16000 سجادة تم فرشها في المسجد الحرام والساحات الخارجية والسطح مع متابعة بشكل دائم من خلال فرق فنية ميدانية تشرف على ترتيبه وتنظيفه بمعدات حديثة في مواقعه، ونقل ما يلزم إلى مغسلة السجاد الخاصة بالغسيل، والعناية بسجاد الحرم المكي الشريف.