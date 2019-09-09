مصرع شخصين في حريق مستودع بحراج المعيصم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة قضى شخصان نحبهما أمس جراء نشوب حريق في مستودع بحراج المعيصم في مكة المكرمة، فيما أخمدت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في العاصمة الحريق. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف في بيانه، أنه في تمام الـ7:4 صباحا ‍ورد بلاغ عن وقوع حادث حريق في مستودع بحراج المعيصم، عبارة عن اشتعال النار في ورشة «منجرة» تقدر أبعادها بـ (20×10م) مبنية بالطوب ومسقوفة بالصاج تحتوي على مجموعة كبيرة من الأخشاب، وفي مستودع مجاور لها يحتوي على أسرة ولوازم حج، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده والحيلولة دون انتشاره للورش المجاورة، وأشار إلى الشخصين المتوفيين أنهما كانا متواجدين بداخل غرفة منشأة في الجزء الخلفي من الورشة تقدر أبعادها بـ (4×4م) وعثر عليهما أثناء عملية البحث والتفتيش بعد إخماد النيران، مبينا أن فريق التحقيق في الإدارة باشر إجراءات التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.



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