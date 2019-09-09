السعودية | خادم الحرمين يَطمئن في اتصال على صحة أمير الكويت

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين يَطمئن في اتصال على صحة أمير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية.

وقد عبّر أمير الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنياً له موفور الصحة والعافية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قد أفادت، الأحد، بأن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيستضيف أمير الكويت بالبيت الأبيض في 12 سبتمبر/أيلول.