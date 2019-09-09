- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تمكنت عصابة مكونة من 6 أشخاص من السطو على متجر تابع لشركة أبل في أستراليا في أقل من 30 ثانية بعد أن حطموا الواجهة الزجاجية له، لكن العصابة فشلت في سرقة متجر ثان، على الرغم من أن أفراد العصابة حطموا واجهته.
ووفقاً للتقارير كما أوردتها سكاي نيوز فقد اقتحم 6 أشخاص، الأسبوع الماضي، متجراً لأبل، في ضواحي مدينة بيرث، وتمكنوا من سرقة منتجات غالبيتها أجهزة آيفون، تقدر قيمتها بحوالي 300 ألف دولار.
وبحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد قال المحقق ويلان على صفحة قوة الشرطة على فيسبوك، إن "الشركة المصنعة تعرفت على الهواتف المسروقة، وسيتم تفعيل الإجراءات الأمنية فيها، ما يعني أن هذه الهواتف أصبحت عديمة الفائدة.. لا نريد أن ينفق الناس أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس على بضاعة لا تعمل".
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 08:21 PM
الشركة المصنعة تعرفت على الهواتف المسروقةفي 30 ثانية.. سرقوا منتجات أبل بـ 300 ألف دولار وهذا هو مصير الأجهزة
تمكنت عصابة مكونة من 6 أشخاص من السطو على متجر تابع لشركة أبل في أستراليا في أقل من 30 ثانية بعد أن حطموا الواجهة الزجاجية له، لكن العصابة فشلت في سرقة متجر ثان، على الرغم من أن أفراد العصابة حطموا واجهته.
ووفقاً للتقارير كما أوردتها سكاي نيوز فقد اقتحم 6 أشخاص، الأسبوع الماضي، متجراً لأبل، في ضواحي مدينة بيرث، وتمكنوا من سرقة منتجات غالبيتها أجهزة آيفون، تقدر قيمتها بحوالي 300 ألف دولار.
وبحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد قال المحقق ويلان على صفحة قوة الشرطة على فيسبوك، إن "الشركة المصنعة تعرفت على الهواتف المسروقة، وسيتم تفعيل الإجراءات الأمنية فيها، ما يعني أن هذه الهواتف أصبحت عديمة الفائدة.. لا نريد أن ينفق الناس أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس على بضاعة لا تعمل".
، في 30 ثانية.. سرقوا منتجات أبل بـ 300 ألف دولار وهذا هو مصير الأجهزة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر في 30 ثانية.. سرقوا منتجات أبل بـ 300 ألف دولار وهذا هو مصير الأجهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.