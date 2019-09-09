، "عبدالرحمن" بين أحضان والديه بعد غياب أسبوعين ،

محمد بن مسعود - الدمام - عاد لمنزل ذويه بعد قراءته لتقرير "الخليج 365" ومناشدة والده

استقبلت أسرة الشاب الجزائري "عبدالرحمن" ابنها بعد غياب دام قرابة أسبوعين، وفِي أقل من ست ساعات من نشر "الخليج 365" لمناشدة والده.

وتفصيلاً، فقد رفع والد المفقود عبدالرحمن الشكر والتقدير لـ"الخليج 365" عن سرعة إيصال صوت أسرته ومناشدتهم للبحث عنه وسرعة استجابتها؛ إذ تفاجأوا بدخول ابنه عليهم، وهو بصحة جيدة، بعد أن شاهد مناشدة والده عبر "الخليج 365".

وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها بعنوان "عبدالرحمن اختفى بمكة منذ أسبوعين.. والأب: فعلها سابقاً بحجة الطفش".