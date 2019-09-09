شكرا لبحثكم عن خبر شاهد محمد علي “كابوس” السيسي في أحدث ظهور له.. فتح “الصندوق الأسود” للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - شن رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي في فيديو جديد بثه اليوم، الاثنين، هجوما عنيفا على هيئة الرقابة الإدارية قائلا إنها تسهل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الفساد والسيطرة على مشروعات الدولة.

وقال “علي” في المقطع الذي بثه على صفحته الرسمية بفيس بوك ورصدته (وطن):”الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحصل على مشروعات من الوزارات الأخرى بالأمر المباشر.”

وتابع موضحا:”هيئة الرقابة الإدارية تمارس ابتزازا على الوزارات والمسؤولين لقبول إسناد المشروعات للهيئة الهندسية، والهيئة الهندسية تحصل على أرباح جراء إعادة إسناد تلك المشروعات إلى مقاولين من الباطن.”

وأضاف:”الهيئة الهندسية قامت بالتعاقد معي مقابل بناء المحكمة الاقتصادية التابعة لوزارة العدل على الطريق الدائري بالقاهرة.”

وطرح محمد علي تساؤلا وراء تحول الهيئة الهندسية إلى شركة مقاولات كبرى تحصل على مشروعات البلد بالأمر المباشر.

وأثارت المقاطع المسجلة التي يبثها الفنان ورجل الأعمال المصري، محمد علي، ضجة واسعة في جميع منصات التواصل الاجتماعي، كما أنها باتت “حديث الساعة” في الشارع المصري ولدى عوام المواطنين، حيث تطرق محمد علي في فيديوهاته إلى حجم الفساد الكبير في القوات المسلحة المصرية، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية وكبار قادتها ينفقون مبالغ ضخمة على منشآت “لا تعود بأي نفع على الشعب المصري”، في “إهدار واضح للمال العام”.

أفرد محمد علي -الذي يعمل في مجال المقاولات وكانت له أنشطة كبيرة مع الجيش- مساحة واسعة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وعقيلته انتصار، حيث اتهمهما بالفساد والثراء الفاحش وبناء فنادق وبيوت واستراحات خاصة بهما بمبالغ مالية طائلة، من خلال عمليات تفتقر إلى الشفافية والرقابة، ومن دون دراسات جدوى، في الوقت الذي يُطالب فيه المصريين بالصبر وتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة بحجة الفقر الشديد.

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ترك محمد علي البالغ من العمر 45 عامًا مصر بعد فشله في الحصول على أمواله التي خسرها وتعويض الفوائد المستحقة عليه بسبب توسُّعه في العمل مع الجيش بمشاريع فاشلة اقتصادياً، وأعلن في أبريل 2019 إحياء شركته “أملاك العقارية للمقاولات” في برشلونة بإسبانيا.

وفي رد فعل رسمي غير مباشر على الفيديوهات التي نشرها “علي”، وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بصرف مستحقات المقاولين المسؤولين عن أعمال الإنشاءات في أحد المستشفيات أولاً بأول، لتكثيف العمل في الموقع، والالتزام بالانتهاء منه في المواعيد المحددة، ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.

وتتكلف أعمال الإنشاءات في المستشفى، التي تفقّد مدبولي سير العمل فيها وعدداً من المشروعات، برفقة وزير النقل الحالي ورئيس الهيئة الهندسية التابعة للجيش سابقاً الفريق كامل الوزير، نحو 247 مليون جنيه (15 مليون دولار تقريباً)، إذ بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 88%.

وكان الفنان والمقاول المصري محمد علي قد نشر عدداً من الفيديوهات على حسابه الشخصي اتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات من الجيش بعدم صرف مستحقات شركته “أملاك” عن مشروعات نفذتها للجيش قدرها بمئات الملايين من الجنيهات.

وفي آخر فيديوهاته المنشورة، قال علي إنه تم تكليف شركته بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة الذي تكلف من 50 إلى 60 مليون جنيه من دون أن يستفيد الشعب شيئاً من هذا الحفل الذي عمل فيه الآلاف من الأشخاص والجنود.