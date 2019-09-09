عاجل اليمن : وأخيرًا تدخل دولي طارئ لإعادة (أسعار الصرف) إلى مستوى مناسب .. والشرعية تزف بشرى سارة لكل اليمنيين

شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا تدخل دولي طارئ لإعادة (أسعار الصرف) إلى مستوى مناسب .. والشرعية تزف بشرى سارة لكل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية، نجيب العوج، إن الحكومة اتفقت مع مجموعة البنك الدولي على تعزيز مهام البنك المركزي اليمني لتحقيق استقرار أسعار الصرف.



وأشار العوج، في تصريحات صحافية، أن الاتفاق مع البنك الدولي، شمل أيضاً تشجيع رؤوس الأموال اليمنية الموجودة خارج اليمن على العودة إلى السوق اليمنية، وترتيبَ التسهيل لتقديم تأمين الاستثمار. وأضاف العوج أن الاتفاق مع البنك الدولي لتحقيق استقرار أسعار الصرف يأتي من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية.

اخر الاخبار عاجل: نقل أمير الكويت للمستشفى .. وإعلان طارئ للبيت الأبيض .. ووكالة الأنباء الرسمية تفاجئ الجميع بهذا الخبر الصادم جمهورية مصر تطرد قيادي مؤتمري كبير بعد ظهوره علئ قناة الحدث ومهاجمته الامارات وهذا اول ماقاله من المطار (شاهد) طرد ‘‘النخبة’’ من المثلث الرابط بين عدن وحضرموت .. وقوات الجيش تحكم السيطرة .. والإمارات تستسلم وتقنع مليشياتها بالمغادرة الجميلة علا الفارس ترتدي العلم اليمني أثناء قراءة الأخبار على قناة الجزيرة .. وتستقبل رسالة تلهب المشاعر من شخصية يمنية بارزة.. شاهد (صورة+نص الرسالة) أجمل فتاة سعودية في 2019 تخطف الأنظار بإطلالة جريئة للغاية (صورة) الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يقدم استقالته احتجاجا على البيان السعودي الإماراتي وقيادات الشرعية تستعد لمغادرة الرياض انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة .. أقوى تعليق ناري للصحفي “ انيس منصور “ لقناة الجزيرة حول البيان الاخير للسعودية والامارت للمتزوجين فقط .. فوائد سحرية مذهلة لهذه الفاكهة المتوفرة بكثرة من أجل متعة أطول وعلاقة حميمية أفضل Advertisements انسحاب مفاجئ للقوات الإماراتية من قصر ”معاشيق“ في ”عدن“ وطائرة خاصة تنقل القيادات الاماراتيين ومصادر تكشف عن ”اتفاق سعودي ـ إماراتي“ نجل الرئيس الراحل صالح يخرج عن صمته ويشن هجوم عنيف على التجمع اليمني للاصلاح والسبب #قيق؟ سلاح فتاك وقوة ضاربة في شبوة تهز الأرض وتقلب الطاولة على التحالف.. وتتوعد الامارات بدفع الثمن (شاهد) أقوى رد أمريكي صارم على دعم الإمارات للانفصاليين في اليمن.. شاهد +18 طرق سهلة تخلصك من مشكلة سرعة القذف الفنانه بلقيس تثير غضب جميع اليمنيين بعد كتابتها هذه التغريدة عن الامارات (شاهد) بعد ساعات من تعيين نجله .. الملك سلمان يفاجئ الجميع بقرار صارم .. ماذا يحدث في المملكة؟ انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة إشهار تحالف حوثي إماراتي جديد في صنعاء .. وبن حبتور يحتفل بالمناسبة عــاجل حضرموت على صفيح ساخن .. وإغلاق الشوارع وأعمدة الدخان تغطي سماءها وإعلان طارئ للشرعية (صور)

وكشف وزير التخطيط أن البنك الدولي وافق على التدخل في محافظة تعز لكن تم التعليق بسبب الأوضاع الأمنية الأخيرة، كما تم لقاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد خطة 2019- 2021 وإعداد التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ استيعاب أهداف التنمية المستدامة.

وتشهد أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني ارتفاعًا شبه مستمر.