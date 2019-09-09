«الخدمة المدنية» تعلن يوم 22 سبتمبر إجازةً رسمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أن يوم الأحد الموافق 22 من سبتمبر الجاري عطلة رسمية؛ نظرًا لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت وزارة الخدمة المدنية: «وفقًا لما نصّت عليه المادة ١٢٨من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الإثنين».

وأشارت «الخدمة المدنية» إلى أن العودة للعمل ستكون يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري.

وسنويًا، تحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، الذي وافق صدور المرسوم الملكي للملك عبد العزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى المملكة العربية السعودية.