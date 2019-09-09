أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أن يوم الأحد الموافق 22 من سبتمبر الجاري عطلة رسمية؛ نظرًا لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت وزارة الخدمة المدنية: «وفقًا لما نصّت عليه المادة ١٢٨من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الإثنين».
وأشارت «الخدمة المدنية» إلى أن العودة للعمل ستكون يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري.
وسنويًا، تحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، الذي وافق صدور المرسوم الملكي للملك عبد العزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الخدمة المدنية» تعلن يوم 22 سبتمبر إجازةً رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.