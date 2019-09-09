قسمتهم إلى 4 فئات.. «التعليم» تحدد إجازات منسوبي الوزارة لـ5 سنوات مقبلة

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم بشأن تحديد إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بجهاز الوزارة، وإدارات ومكاتب التعليم، للسنوات الخمس المقبلة.
وحدَّد التعميم أربع فئات: الأولى لشاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة، والثانية لشاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60%، والثالثة لشاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم ومكاتبها الذين تزيد نسبة عملهم الميداني بزيارات المدارس عن 60%، والرابعة لمديري مكاتب التعليم ومساعديهم وشاغلي الوظائف الإدارية بمكتب التعليم.
وبالنسبة إلى إجازة منتصف العام الدراسي، فإن موظفي الفئتين الأولى والثانية يتمتعون بالإجازة بالتناوب، وموظفي الفئتين الثالثة والرابعة يتمتعون بالإجازة كاملةً.
أما الإجازة السنوية، فإن موظفي الفئتين الأولى والثانية تكون إجازتهم الاعتيادية 36 يومًا في السنة، ويحق لهم الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق تنظيم الإجازات في الخدمة المدنية، وإن موظفي الفئتين الثالثة والرابعة تبدأ إجازتهم بنهاية دوام يوم الاثنين 1/11/1441هـ (الموافق 22/6/2020م) مع استكمال جميع تقارير العام الدراسي 1441هـ، وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الدراسي 1442هـ، وتكون عودتهم يوم الأحد 26/12/1441هـ (الموافق 16/8/2020 م).
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن الإجازة تحسب ٦٠% في كل فصل دراسي وفق المعادلة التالية: (مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد ÷ عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد × 100).
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