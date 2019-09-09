رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني: المملكة تقدّمت بخطوات سريعة في رؤية 2030

أكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني، طارق بن عبدالهادي القحطاني، أنّ المملكة تقدمت بخطوات سريعة في اتجاه تحقيق أهداف رؤية 2030، منوهًا بنمو الاستثمارات والشراكات التجارية مع الدول الاقتصادية الكبرى ومنها اليابان.

وفي تصريح على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي عُقد، اليوم الإثنين بالقاهرة، قال القحطاني، إن المملكة عقدت اتفاقيات عدةّ في هذا الإطار مع اليابان، معربًا عن تطلّعه إلى نموّ التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل أكبر وأسرع.

وأشار إلى أن صادرات المملكة لليابان تخطت 27 مليار دولار، وهناك سعي لتنمية الشراكات والاستثمارات المتبادلة، وخاصة جلب التقنية والخبرات اليابانية إلى المملكة لاستفادة الشباب السعودي والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني، أن المدن الصناعية الجديدة داخل المملكة تسعى لجذب الاستثمارات اليابانية الصناعية والتجارية، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا سعي لتبادل الوفود السياحية بين البلدين وتطوير العلاقات السياحية، حيث سيُبحث في المنتدى ومجلس الأعمال السعودي الياباني المجال السياحي والمشروعات السياحية وتطويرها بين البلدين.