القحطاني: نقبل النقد ونرفض الإساءة لأهالي جازان والجامعة ستُحاسب المقصِّرين

قال مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، إن الجامعة ستواصل مسيرة تحديث وتطوير خططها ومشروعاتها على مختلف الأصعدة، مؤكدًا عدم التردد في محاسبة المقصِّر.

وأشار القحطاني إلى أن الجامعة تقبل النقد السليم البعيد عن المغالطات، وترفض الإساءة لمجتمع وأهالي جازان فيما تنشره بعض وسائل الاتصال التي تستغل بعض الحوادث الفردية وتسعى لتعميمها لتشكل صورة سلبية عن المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه بطالبات الجامعة المستجدات عبر الدائرة الصوتية، التي شارك فيها وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، ووكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال ووكيل الجامعة المكلف للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد الصفحي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأستاذ موسى محرق.

وطالب القحطاني طلبة الجامعة بعدم الانجرار خلف المعلومات الخاطئة وأن يتمتع الجميع بالحس الوطني بالوقوف ضد المتربصين والمسيئين للوطن ولأفراد المجتمع.

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وأكد مدير الجامعة أهمية عقد هذه اللقاءات للاستماع للطالبات وتعريفهن بالجامعة وأنظمتها والإجابة عن استفساراتهن والمساهمة في حل ما يعترض طريقهن من تحديات وصعوبات.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات الاستفادة من البرامج والخدمات التي تهتم بتنمية مجالات الإبداع والبحث العلمي في الوسط الطلابي، ومناقشة العوائق التي تواجه الطالبات فيما يتعلق بالعملية التعليمية والخدمات الجامعية.

وشدد على حرص الجامعة على تسهيل الحياة الجامعية بتطوير أساليب التعلم وجوانب التحصيل العلمي، مؤكدًا أن مخرجات الجامعة أثبتت جدارتها ومنافستها في سوق العمل.