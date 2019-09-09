أمير القصيم يشكر فرع «العمل» بالمنطقة على تحقيق المركز الأول بمؤشر الأداء

بعث أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، خطاب شكر لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، بمناسبة تحقيق الفرع المركز الأول في مؤشر الأداء العام على مستوى المملكة.

وحصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على هذا الإنجاز من خلال تقرير أداء المناطق لشهر أغسطس، والذي تضمن ارتفاع الإنجاز في الزيارات المستهدفة بنسبة 202,50%، والامتثال لقرارات التوطين بنسبة 97,69%، بالإضافة إلى ارتفاع أداء المفتشين بنسبة 79,18%؛ ليرتفع متوسط أداء المنطقة لنسبة126,46%.

وقال أمير المنطقة: «نشكركم ونثمن لكم ولكافة زملائكم منسوبي ومنسوبات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هذا الإنجاز، والذي يأتي امتدادًا لحرص القيادة لتقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذا الوطن الغالي، ونسأل المولى عز وجل أن يبارك الجهود ودوام العون والتوفيق».