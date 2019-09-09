«همة حتى القمة».. تعليم الشرقية يناقش الخطة الإجرائية للاحتفال باليوم الوطني

ناقشت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، الخطة الإجرائية للاحتفالات باليوم الوطني، تحت شعار «همة حتى القمة»، بحضور المساعدين، وعدد من القيادات التعليمية، وأعضاء لجنة المناسبات بالإدارة بقطاعيها البنين والبنات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، قوله إن اجتماع اللجنة الإشرافية يأتي من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتعليم الشرقية للاحتفال بهذه المناسبة، بما يبرز أهمية اليوم الوطني للمملكة التي يستلهم الجميع فيها بطولة الأمجاد التي تحققت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز (رحمه الله).

وأكد الشلعان أهمية تضافر الجهود من قبل الجميع لإخراج المناسبة بما يتناسب مع أهميتها ومكانتها، مبينًا أن الاحتفاء بالمناسبة يتضمَّن احتفالًا على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم في مختلف المحافظات والمدارس باستخدام الوسائل الحديثة في التعبير عن حب الوطن وتفعيل الإذاعة المدرسية وإقامة معارض فنية وأصبوحات شعرية ومسرحيات تجسد اللحمة الوطنية وإنتاج أفلام وثائقية عن مسيرة قائد ومفهوم الوطنية وطرق تعزيزها.

ودعا الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس كافةً إلى مراعاة الضوابط والمعايير المنظمة، واختيار الموضوعات التي تبين للطلبة أهمية هذه المناسبة الغالية، بالإضافة إلى أهمية تزيين كافة مقرات التعليم، وتهيئة مواقع الفعاليات بما يتناسب مع هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز البرامج والأنشطة المعدة خصيصًا للمناسبة، بالتزامن مع خطة الوزارة الموضوعة لهذه المناسبة الوطنية.