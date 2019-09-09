بالصور.. أمير جازان بالنيابة لمحافظ ومشايخ الداير: دوركم هام في خدمة الوطن والمواطن

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، محافظ الداير بني مالك، نايف بن ناصر بن لبدة وعددًا من مشايخ القبائل بالمحافظة.

ورحّب الأمير محمد بن عبدالعزيز، بمحافظ ومشايخ الداير بني مالك، مؤكدًا أهمية التعاون الجادّ والمخلص بين مشايخ القبائل والمواطنين بشكل عامّ لإنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والإسهام في حفظ الأمن، سائلًا الله تعالى أن يوفّق الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة لشرح مفصل عن الخدمات والأعمال التي تقدّمها مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وما تشهده وكل المراكز التابعة لها من تطور ونمو ومشروعات تنموية وفق الخطط التطويرية المعدّة للمحافظة في شتى المجالات كغيرها من محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وجرى -خلال الاستقبال- بحث عديد من الموضوعات التي تهم المحافظة

وتلبّي احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية والزراعية التي تسهم في تلبية احتياجات المواطن والمقيم والزائر لمحافظة الداير بني مالك التي تعد واحدة من أهم المحافظات في زراعة البن، وتمتاز بطابع سياحيّ لجمالها وما يتوافر بها من مقومات طبيعية وأجواء ربيعية على مدار العام كغيرها من محافظات المنطقة.