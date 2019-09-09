السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الاقتصاد الماليزي



أبوظبي 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، وزير الإقتصاد الماليزي داتو سري محمد أزمين علي، الذي يزور البلاد لحضور أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وماليزيا وإمكانات تنميتها في مختلف جوانبها خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لفتح آفاق أشمل للتعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين، كما استعرضا عددا من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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19:21ت م

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