وفد “الإسكان” يزور جهات إسكانية في سنغافورة خلال فعاليات “أسبوع البناء العالمي”

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قام وفد المملكة العربية السعودية في سنغافورة برئاسة الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي، بعدد من اللقاءات على هامش المشاركة في مؤتمر “أسبوع البناء العالمي” الذي اختتم فعالياته، الجمعة الماضي، بسنغافورة.

وزار الوفد السعودي مجلس الإسكان والتنمية السنغافوري، تلتها زيارة لهيئة إعادة التطوير الحضري، أعقبها زيارة لهيئة البناء والتشييد، ومن ثم زيارة لوزارة التنمية الوطنية السنغافورية.

وتواصلت زيارات الوفد السعودي في اليوم التالي، إذ قام بزيارة لوزارة التجارة والصناعة السنغافورية، تلتها زيارة لشركة “روبن فليج” الدولية الرائدة في تبني أحدث الحلول التقنية في البناء، أعقبها زيارة لشركة “سربانا جورون”، التي تعتبر من أكبر شركات الاستشارات الحضرية والبنية التحتية في آسيا، والتي تملك خبرات تتجاوز الـ70 عامًا.

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كما زار رئيس الوفد السعودي ورئيس اللجنة الوطنية العقارية، معرض البناء البيئي، أعقبها زيارة لمعرض مدينة سنغافورة الذي استعرض التحول الكبير في سنغافورة خلال الخمسين سنة الماضية، لتصبح واحدة من أكثر المدن ملائمة للعيش في آسيا.

كما قام الوفد بزيارة لشركتي “دي بي المعماريون” و”مينهاردت” التي تعد من أكبر الشركات الهندسية المستقلة في آسيا، أعقبها زيارة لهيئة الأراضي السنغافورية، قبل أن يختتم الوفد جولته بزيارة لمجلس وكالات العقارية، ولشركة “آر اس بي المعماريون” للتخطيط والهندسة المحدودة.

وتهدف هذه الزيارات للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتشجيع تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدين.