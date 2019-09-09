الان تتابع “التعليم” تقر تنظيمًا جديدًا يقلص عدد ساعات حصص النشاط بالمدارس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أقرت وزارة التعليم، تنظيمًا جديدًا لحصص النشاط، يشمل تقليص ساعة النشاط من 4 أيام أسبوعيًا إلى 4 أيام خلال الفصل الدراسي الواحد.
وحسب مصادر، فإن التنظيم الجديد خصص حصتين متتاليتين لكل يوم، على أن توزع أيام التنفيذ على أيام الأسبوع، بشرط أن لا تكون هذه الحصص الأولى أو الأخيرة وتكون في منتصف اليوم الدراسي، مشيرة إلى أن التنظيم الجديد اشترط تقديم النشاط لجميع الطلاب وفق رغباتهم وميولهم.
وأضافت أن التنظيم الجديد كلف رائد أو رائدة النشاط في كل المدرسة مع مراعاة تخفيض النصاب بما يتناسب مع ما كُلِّف من المهام، على أن يقوم رائد النشاط تنظيم أعمال النشاط ومتطلباته، وإعداد خطة وبرنامج تنفيذي لحصص النشاط على أن تكون الفترة الزمنية بين هذه الأيام متوازنة، لافتة إلى أنه تم مراعاة التخصص العلمي والخبرة المكتسبة للمعلمين والمعلمات في مجال الأنشطة الطلابية، على أن يكون قائد المدرسة مسؤولًا مباشرًا عن تنفيذ ومتابعة التنظيم الجديد.
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