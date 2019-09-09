مشعل بن ماجد يدشن جائزة جدة للإبداع .. الأربعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة يدشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بعد غد الأربعاء في تمام الساعة ١١ صباحا جائزة جدة للإبداع بجامعة الملك عبدالعزيز . فيما تكمن رؤية الجائزة في أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين وتقدير الطاقات الابداعية بالمحافظة , وتتعدد أهدافها بتحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع بالاضافة لرفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي بجدة وتعزيز التكامل التنموي فيها.



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