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استقبل رئيس كوت ديفوار الرئيس الحسن واتارا ، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، بمقر إقامته في قصر الضيافة في جدة اليوم، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما التقى العساف في قصر الملك فيصل للضيافة اليوم، وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار مارسيل أمون تانوه، وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة لأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر اللقاءين وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الإفريقية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 06:48 PM
بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية
استقبل رئيس كوت ديفوار الرئيس الحسن واتارا ، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، بمقر إقامته في قصر الضيافة في جدة اليوم، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما التقى العساف في قصر الملك فيصل للضيافة اليوم، وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار مارسيل أمون تانوه، وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة لأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر اللقاءين وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الإفريقية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.
، "العساف" يستعرض سبل تعزيز وتطوير العلاقات مع رئيس كوت ديفوار ،
المصدر : الخليج 365
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