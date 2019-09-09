محمد بن مسعود - الدمام - تطرح 5% من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021 كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" عن أن أرامكو السعودية تخطط لإدراج 1% من أسهمها في بورصة الرياض خلال 2019، و1% في 2020.

وتخطّط "أرامكو" لطرح 5٪ من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

وتأمل الشركة في جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار؛ استناداً إلى تقدير قيمة الشركة بـ2 تريليون دولار.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 06:45 PM تطرح 5% من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021 Advertisements مصادر: "أرامكو" تخطط لإدراج 1٪ من الأسهم في بورصة الرياض مصادر: "أرامكو" تخطط لإدراج 1٪ من الأسهم في بورصة الرياض كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" عن أن أرامكو السعودية تخطط لإدراج 1% من أسهمها في بورصة الرياض خلال 2019، و1% في 2020.

وتخطّط "أرامكو" لطرح 5٪ من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

وتأمل الشركة في جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار؛ استناداً إلى تقدير قيمة الشركة بـ2 تريليون دولار. الكلمات المفتاحية

، مصادر: "أرامكو" تخطط لإدراج 1٪ من الأسهم في بورصة الرياض ،

المصدر : الخليج 365

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