- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" عن أن أرامكو السعودية تخطط لإدراج 1% من أسهمها في بورصة الرياض خلال 2019، و1% في 2020.
وتخطّط "أرامكو" لطرح 5٪ من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
وتأمل الشركة في جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار؛ استناداً إلى تقدير قيمة الشركة بـ2 تريليون دولار.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 06:45 PM
تطرح 5% من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021
كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" عن أن أرامكو السعودية تخطط لإدراج 1% من أسهمها في بورصة الرياض خلال 2019، و1% في 2020.
وتخطّط "أرامكو" لطرح 5٪ من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
وتأمل الشركة في جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار؛ استناداً إلى تقدير قيمة الشركة بـ2 تريليون دولار.
، مصادر: "أرامكو" تخطط لإدراج 1٪ من الأسهم في بورصة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: "أرامكو" تخطط لإدراج 1٪ من الأسهم في بورصة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.