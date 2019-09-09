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شيعت الجموع اليوم في محافظة أحد المسارحة طالبًا بعد وفاته متأثرًا بصاعقة رعدية عصر أمس، فيما شهدت مدرسته اليوم حزنًا بين زملائه متأثرين بالحادثة الأليمة التي راح ضحيتها الطالب.
يشار إلى أن الطالب ماجد، كان يدرس في الصف الرابع الابتدائي، قبل أن يتوفاه الله متأثرًا بالصاعقة، حيث عمّ الحزن على مدرسة الشطيفية والمنصورية بأحد المسارحة.
تشييع جثمان طالب توفي بصاعقة رعدية في "شطيفية" جازانمحمد المواسي الخليج 365 2019-09-09
شيعت الجموع اليوم في محافظة أحد المسارحة طالبًا بعد وفاته متأثرًا بصاعقة رعدية عصر أمس، فيما شهدت مدرسته اليوم حزنًا بين زملائه متأثرين بالحادثة الأليمة التي راح ضحيتها الطالب.
يشار إلى أن الطالب ماجد، كان يدرس في الصف الرابع الابتدائي، قبل أن يتوفاه الله متأثرًا بالصاعقة، حيث عمّ الحزن على مدرسة الشطيفية والمنصورية بأحد المسارحة.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
05:24 PM
فيما شهدت مدرسته اليوم حزنًا بين زملائه متأثرين بالحادثة الأليمة
شيعت الجموع اليوم في محافظة أحد المسارحة طالبًا بعد وفاته متأثرًا بصاعقة رعدية عصر أمس، فيما شهدت مدرسته اليوم حزنًا بين زملائه متأثرين بالحادثة الأليمة التي راح ضحيتها الطالب.
يشار إلى أن الطالب ماجد، كان يدرس في الصف الرابع الابتدائي، قبل أن يتوفاه الله متأثرًا بالصاعقة، حيث عمّ الحزن على مدرسة الشطيفية والمنصورية بأحد المسارحة.
، تشييع جثمان طالب توفي بصاعقة رعدية في "شطيفية" جازان ،
المصدر : الخليج 365
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