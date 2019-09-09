اخبار السعوديه

تشييع جثمان طالب توفي بصاعقة رعدية في "شطيفية" جازان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - فيما شهدت مدرسته اليوم حزنًا بين زملائه متأثرين بالحادثة الأليمة

شيعت الجموع اليوم في محافظة أحد المسارحة طالبًا بعد وفاته متأثرًا بصاعقة رعدية عصر أمس، فيما شهدت مدرسته اليوم حزنًا بين زملائه متأثرين بالحادثة الأليمة التي راح ضحيتها الطالب.

يشار إلى أن الطالب ماجد، كان يدرس في الصف الرابع الابتدائي، قبل أن يتوفاه الله متأثرًا بالصاعقة، حيث عمّ الحزن على مدرسة الشطيفية والمنصورية بأحد المسارحة.

تشييع جثمان طالب توفي بصاعقة رعدية في "شطيفية" جازان

محمد المواسي الخليج 365 2019-09-09

شيعت الجموع اليوم في محافظة أحد المسارحة طالبًا بعد وفاته متأثرًا بصاعقة رعدية عصر أمس، فيما شهدت مدرسته اليوم حزنًا بين زملائه متأثرين بالحادثة الأليمة التي راح ضحيتها الطالب.

يشار إلى أن الطالب ماجد، كان يدرس في الصف الرابع الابتدائي، قبل أن يتوفاه الله متأثرًا بالصاعقة، حيث عمّ الحزن على مدرسة الشطيفية والمنصورية بأحد المسارحة.

Advertisements

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441

05:24 PM

فيما شهدت مدرسته اليوم حزنًا بين زملائه متأثرين بالحادثة الأليمة
تعبيريه

شيعت الجموع اليوم في محافظة أحد المسارحة طالبًا بعد وفاته متأثرًا بصاعقة رعدية عصر أمس، فيما شهدت مدرسته اليوم حزنًا بين زملائه متأثرين بالحادثة الأليمة التي راح ضحيتها الطالب.

يشار إلى أن الطالب ماجد، كان يدرس في الصف الرابع الابتدائي، قبل أن يتوفاه الله متأثرًا بالصاعقة، حيث عمّ الحزن على مدرسة الشطيفية والمنصورية بأحد المسارحة.

، تشييع جثمان طالب توفي بصاعقة رعدية في "شطيفية" جازان ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان طالب توفي بصاعقة رعدية في "شطيفية" جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا