|| أحدث || ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أخر ترتيب لجدول الدوري السعودي للمحترفين، الذي يتابعه الملايين في المملكة وفي كافة البلدان العربية، لقوة المنافسة فيه فهو ثاني أغلى مسابقة في قارة أسيا،حيث تقدر القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ب 473,70 مليون يورو، ويعتبر نادي الهلال أكثر الأندية حصولاً على اللقب، حيث توج بالقب 15 مره وحل وصيفاً 13 مره.

بعد نهاية الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تصدر الهلال جدول الترتيب ب6 نقاط من فوزين، ويأتي فريق النصر حامل اللقب ثانياً بنفس رصيد النقاط، ولكن الهلال يتفوق بفارق الأهداف عن النصر، وفي المركز الثالث يأتي أكثر من نادي برصيد واحد من النقاط وهو 4 نقاط، والأندية هي بالترتيب العدالة ، الأهلي، الشباب،الفيحاء، بينما فريق الاتحاد تبقى له مباراة مؤجلة نظراً لخوضه مباراة في بطولة محمد السادس للأندية الأبطال.

جدول ترتيب فرق الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثانية

قائمة الشرف للفرق الحاصلة على لقب الدوري السعودي