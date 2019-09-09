تابع هنا أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة الثانية من المسابقة جوميز في...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، متابعينا يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، ومن المعروف أن الدوري السعودي من أقوى الدوريات في المنطقة، لما يضمه من نجوم عالميين يرفعون من مستوى اللاعبين السعوديين، ويتكون الدوري من 16 فريق، يتنافسون على اللقب الذي يحمل لقبه الموسم الماضي نادي النصر.

لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين يتنافس عليه العديد من اللاعبين المتميزين، ومن البداية وبعد جولتين يتبين أن نادي الهلال قد أعد العدة للحصول على اللقب، وكذلك لقب هداف المسابقة فجوميز وخربين هم من يتنافسون على اللقب حتى الآن.

بعد نهاية الجولة الثانية وقبل أن يتوقف الدوري السعودي نتيجة مباريات الأجندة الدولية، كانت المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي مشتعلة منذ البداية بين الفرنسي جوميز، المرشح الأول للحصول على اللقب هذا العام، وزميله عمر خربين وسنرى بعد استئناف الدوري شكل الصراع فكونوا معنا لتعرفوا كل جديد.

قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة الثانية

الترتيب أسم اللاعب أسم النادي عدد الأهداف 1 جوميز الهلال 3 2 عمر خربين الهلال 3 3 نعيم السيليتي الاتفاق 2 4 اليو سيسيه ألعدالة 2 5 رومارينيوداسيلفا الاتحاد 2 6 جوليانو دي باولو النصر 1 7 عبد الرزاق حمد الله النصر 1 8 فراس البريكان النصر 1 9 كريستيان جوانكا الشباب 1

مفاجأة كبيرة للجماهير في الدوري هذا العام

رصدت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، جوائز تشجيعيه للمشجعين لحثهم على الذهاب للمباريات، بأكثر من 35 مليون ريال سعودي يجري عليها سحب نهاية كل مباراة، من مباريات الدوري لجذب الجماهير، كما استحدثت منصة لبيع التذاكر إلكترونياً، تتميز بحصول المشجع على تذكرة المباراة عن طريق الإنترنت، بها رقم المقعد ورقم موقف السيارة، لتوفير الوقت والجهد على المشجعين وتجعل مشاهدة المباراة متعة.