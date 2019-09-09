السعودية اليوم / الجامعة العربية تشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية



القاهرة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم عن مشاركتها بوفد رسمي في متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تصل بعثة الجامعة برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي إلى تونس بعد غد حيث سيتم نشر أعضاء البعثة في عدد من الولايات التونسية.

وأفادت الجامعة في بيان لها اليوم، بأن أهداف البعثة تتمثل في ملاحظة مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والانظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية المتعارف عليها.

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15:22ت م

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