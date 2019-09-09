السعودية | أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:10 مساءً, 9 سبتمبر 2019 م المناطق_الرياض استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة لورانس أندرسون الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة .

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