تركي بن محمد: تكريم “بناء” يعكس حرص القيادة على تنمية القطاع الخيري

2019-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء) الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- على ما يلقاه القطاع الخيري في المملكة من دعم ومساندة من القيادة حفظها الله مكنت الجمعيات من التطور والمنافسة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

كما رفع سموه التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة تكريم جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية على مستوى الخليج العربي في فئة المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي ضمن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون والذي أقيم بسلطنة عُمان يوم الأربعاء 4 / 9 /2019م.

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وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز إن ما يلقاه القطاع الثالث من دعم لا محدود من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كان له بالغ الأثر في تطور الجمعيات في شتى مناطق المملكة وزيادة اعدادها حيث جعلت رؤية الوطن الطموحة من القطاع الثالث شريكًا في التنمية وتحقيق الرؤية وقد اصبحنا نرى ثمار هذا الدعم لهذا القطاع.

وأضاف: بحكم رئاستي لمجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام منذ سنوات عايشت التطور والحراك الكبير في هذا القطاع فقد كانت الجمعيات تؤسس وليس لها رؤية واضحة واهداف مستقبلية وهذا يجعل الكثير منها لا يستطيع الاستمرار أو يستمر بدون تطور.. لكن ولله الحمد في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة قطعنا مراحل كبيرة حتى أصبحنا نقدم خدمات نوعية جعلتنا مؤهلين للفوز بجوائز على المستوى المحلي والخليجي والعالم العربي.

وتابع سموه : يعتبر التكريم الذي حصلنا عليه في بناء منذ أيام دليلًا على استمرار التميز والتطور فقد حصلنا على هذه الجائزة تقديرًا للنجاحات التي حققتها الجمعية من خلال تقديم المشروعات الاجتماعية الرائدة وأبرزها (مبادرة بناء القدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة) و (المخيم العلمي لأيتام المملكة) كما حققت الجمعية العديد من الجوائز في الأعوام الماضية كان أبرزها جائزة الملك خالد للتميز فرع المنظمات غير الربحية وتم تكريم الجمعية من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله كما تم تكريم الجمعية في جائزة السعفة لتحقيقها معايير الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة كما حصلت على جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري وجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مجال رعاية الأيتام لدول مجلس التعاون الخليجي2017 وجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي.

وتابع سموه: إن قيادة هذه البلاد حريصة على تنمية وتطور متابعات الخليج 365 وتلبية احتياجاته وما هذا الدعم الذي تلقاه الجمعيات الخيرية إلا إيمانًا بدورها الهام والبارز في خدمة الوطن وابنائه والمساهمة في تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠.