صور.. رئيس بلدية القفل يشارك في نزح مياه الأمطار

2019-09-09

جازان - علي مدخلي

استنفرت بلدية مركز القفل بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان كافة إمكانياتها لمواجهة تجمعات المياه التي خلفتها موجة الأمطار التي هطلت على منطقة جازان اليوم لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.

وعملت بلدية القفل على نشر الفرق التابعة لها ممثلة بقسم الطوارئ والكوارث، وبتواجد ميداني من قبل رئيس البلدية محمد حسن والذي أشرف شخصيًا على نزح مياه الأمطار من بعض المنازل المتضررة.

وقد ساهمت الفرق الميدانية في نزح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي ملأت شوارع المركز والقرى التابعة له كما عمل قسم الطوارئ والكوارث بالبلدية على نشر المعدات لشفط تجمعات مياه الأمطار، وكذلك متابعة الطرق المغلقة، وإعادة فتحها وتمهيدها للمارة، إلى جانب المساهمة في ردم وتجفيف أي مستنقع خلفته مياه الأمطار.

وأكد رئيس البلدية محمد الحامضي أن الجهود بدأت من اللحظة الأولى لهطول الأمطار، ودعمت البلدية كوادرها بالمعدات والآليات لنزح أي تجمعات للمياه سواء في المركز أو ما يتبعه من قرى.

وأشارت إلى أن ساعات العمل تواصلت على مدار الساعة وذلك تحسبًا من قسم الطوارئ والكوارث بالبلدية لأي طارئ أو بلاغ يرد لهم ليتم تقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الحامضي أن هذا العمل يأتي وسط متابعة وتوجيه من قبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان الذي يتابع الأحداث لحظة بلحظة ويحث على بذل الجهد من أجل تمهيد الطرقات لتسهيل حركة السير.

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