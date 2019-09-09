طقس الثلاثاء .. أمطار رعدية غزيرة وغبار يحد الرؤية على هذه المناطق

2019-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة وتؤدي الى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق المملكة.