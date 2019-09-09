اخبار السعوديه

طقس الثلاثاء .. أمطار رعدية غزيرة وغبار يحد الرؤية على هذه المناطق

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم طقس الثلاثاء .. أمطار رعدية غزيرة وغبار يحد الرؤية على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-09

طقس الثلاثاء .. أمطار رعدية غزيرة وغبار يحد الرؤية على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة وتؤدي الى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق المملكة.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس الثلاثاء .. أمطار رعدية غزيرة وغبار يحد الرؤية على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا