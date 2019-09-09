شاهد.. تساقط البرد على طريق بني سعد جنوب الطائف

2019-09-09

متابعات الخليج 365 - الطائف

هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على عدد من محافظات مكة المكرمة.

Advertisements

ووثّق متابعات الخليج 365 أبو عادل العصيمي، من فريق طقس الطائف، مقطع فيديو لتساقط، البَرَد على طريق بني سعد جنوب الطائف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات أضم، الطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.