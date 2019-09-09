صاعقة برق تنهي حياة طالب بالصف الرابع في جازان

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

‏نعت إدارة مدرستي الشطيفية والمنصورية بمنطقة جازان، ‏الطالب ماجد فؤاد الوصابي، الذي وافته المنية، أمس الأحد.

وقالت إدارة المدرستين، في تغريدة لها عبر “تويتر”، اليوم الإثنين، إن الطالب توفي بسبب صاعقة برق، متقدمة بالتعازي لأسرة الطالب.