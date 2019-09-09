الان تتابع صاعقة برق تنهي حياة طالب بالصف الرابع في جازان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
نعت إدارة مدرستي الشطيفية والمنصورية بمنطقة جازان، الطالب ماجد فؤاد الوصابي، الذي وافته المنية، أمس الأحد.
وقالت إدارة المدرستين، في تغريدة لها عبر “تويتر”، اليوم الإثنين، إن الطالب توفي بسبب صاعقة برق، متقدمة بالتعازي لأسرة الطالب.
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