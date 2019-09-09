شكرا لقرائتكم خبر عن بـ10 مسارات.. إطلاق جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة الإعلام إطلاق جائزة سنوية تكريمية لأفضل الأعمال الإبداعية المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89، تحت مسمى «جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2019».

وتهدف الجائزة لزيادة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وإثرائه من خلال المشاركات الإعلامية الإبداعية، وإبراز دور الإعلامين والمبدعين خلال المناسبة، وتسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإعلامية التي قدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بهذه المناسبة الغالية.

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وتسعى الجائزة لتشجيع الأعمال المميزة وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته لإظهار أعمالهم الإبداعية التي تحتفي باليوم الوطني الـ89.

ومن المقرر أن يتم تكريم أفضل المشاركات بعد تحكيمها من قِبل لجنة من خبراء ومتخصصين في فروع الجائزة الـ10.

وتشمل فروع الجائزة، أفضل مبادرة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل فيديو من القطاع الخاص، وأفضل منتج تلفزيوني، وأفضل منتج إذاعي، وأفضل أغنية وطنية، وأفضل قصيدة وطنية، وأفضل صورة، وأفضل تغطية صحفية، وأفضل مادة إبداعية في الإعلام الجديد للأفراد، وأفضل مقال صحفي.

وتبدأ الجهة المنظمة تلقي المشاركات والترشيحات الخاصة بالجائزة بداية من اليوم وحتى 24 سبتمبر الجاري عبر المنصة الرقمية المخصصة للجائزة «awards.media.gov.sa»، ويحق للهيئات الاعتبارية والأفراد والشخصيات ترشيح الأعمال التي يرون أهليتها للفوز بالجائزة، ويتم الإعلان عن الفائز الأول في كل فرع خلال حفل تنظمه وزارة الإعلام يتم تحديد موعده في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري، ويتم فيه تكريم الفائزين.