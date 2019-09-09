شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جازان»: تعليق الدراسة بيد قادة المدارس.. وسنلاحق المحرضين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

أكد المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف، أن الإدارة العامة تتابع مع الجهات المعنية الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان، وذلك عبر إدارة الأمن والسلامة تمهيدا لاتخاذ ما تراه الإدارة العامة في حينه من إجراءات وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار عطيف إلى أن الصلاحيات ممنوحة لجميع قائدي وقائدات المدارس بالتنسيق مع مكاتب التعليم لاتخاذ كافة الإجراءات الفورية الكفيلة بسلامة الطلاب والطالبات في مثل هذه الحالات، وذلك عبر تعليق الدراسة لبعض المدارس التي تتأثر بالأمطار أو يصعب الوصول إليها، وخصوصا في بعض القرى، مع إعداد تقرير يوثق تلك الحالات، علما أن تعليمات الوزارة نصت أيضا بالتأكيد على أولياء الأمور أن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب لمنع أبنائهم الذين يعانون من صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.

وبين عطيف أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وذلك بعد أن رصدت تغريدات كاذبة تبنتها بعض الحسابات حول تعليق الدراسة بمنطقة جازان، إضافة إلى مقاطع مرئية تنم عن جهل أصحابها وعدم معرفتهم بالنظام والزج بالطلاب والطالبات لصناعة مشاهد بهدف البلبلة وإثارة الرأي العام.