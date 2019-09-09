شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج.. وإلغاء رسوم تكرار العمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) علمت "الخليج 365" من مصادرها، بقرار إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة. ومن المتوقع أن تكشف الجهات المعنية تفاصيل إعادة هيكلة التأشيرات، لإعلانها رسمياً قريباً. وتسعى المملكة العربية السعودية إلى المضي قدما في تطوير الأنظمة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها ما يتعلق بالحج والعمرة والزيارة والمرور، إذ تستعد الديار المقدسة لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، عطفا على التوسع في الخدمات المقدمة الحجاج سنوياً، إضافة إلى التسهيلات التي ستتم لخدمة الزائرين للمملكة.



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