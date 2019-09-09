حرس الحدود يحبط محاولات تهريب نحو 12.5 طنا من الحشيش المخدر و16 مليون حبة مخدرة عبر حدود المملكة خلال العام الماضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسفرت المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية خلال 1440هـ، عن إحباط محاولات تهريب نحو 12.5 طنا من الحشيش المخدر و16 مليون حبة مخدرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم إحباط محاولات تهريب ما مجموعه 12,420,62 كجم من مادة الحشيش المخدر، و16,143,365 قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 422 شخصا، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سدا منيعا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.