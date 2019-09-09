، رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني: المملكة تقدّمت بسرعة في رؤية 2030 ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشيداً بنمو الاستثمارات والشراكات التجارية مع الدول الاقتصادية الكبرى

أكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبدالهادي القحطاني أنّ المملكة تقدمت بخطوات سريعة في اتجاه تحقيق أهداف رؤية 2030، منوهاً بنمو الاستثمارات والشراكات التجارية مع الدول الاقتصادية الكبرى ومنها اليابان.

وقال "القحطاني" على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي عُقِد اليوم بالقاهرة: المملكة عقدت اتفاقيات عدةّ في هذا الإطار مع اليابان، معرباً عن تطلعه إلى نمو التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل أكبر وأسرع.

وأضاف: صادرات المملكة لليابان تخطت 27 مليار دولار، ونسعى إلى تنمية الشراكات والاستثمارات المتبادلة، وخاصة جلب التقنية والخبرات اليابانية إلى المملكة لاستفادة الشباب السعودي والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني بأن المدن الصناعية الجديدة داخل المملكة تسعى لجذب الاستثمارات اليابانية الصناعية والتجارية، مشيراً إلى أن هناك أيضاً سعي لتبادل الوفود السياحية بين البلدين وتطوير العلاقات السياحية.

وسيبحث في المنتدى ومجلس الأعمال السعودي الياباني المجال السياحي والمشروعات السياحية وتطويرها بين البلدين.