محمد بن مسعود - الدمام - قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل لقاء التعاون والرائد في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وذكرت "المسابقات" أن تأجيل المباراة؛ بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية من 14 إلى 24 سبتمبر الجاري. وتم تحديد موعد جديد لقمة القصيم يوم الأربعاء 6 نوفمبر المقبل. "المسابقات": تأجيل قمة القصيم بين "التعاون" و"الرائد" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-09 قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل لقاء التعاون والرائد في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وذكرت "المسابقات" أن تأجيل المباراة؛ بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية من 14 إلى 24 سبتمبر الجاري. وتم تحديد موعد جديد لقمة القصيم يوم الأربعاء 6 نوفمبر المقبل. Advertisements 09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 04:26 PM قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل لقاء التعاون والرائد في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وذكرت "المسابقات" أن تأجيل المباراة؛ بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية من 14 إلى 24 سبتمبر الجاري. وتم تحديد موعد جديد لقمة القصيم يوم الأربعاء 6 نوفمبر المقبل. ، "المسابقات": تأجيل قمة القصيم بين "التعاون" و"الرائد" ،

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