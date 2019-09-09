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أخضـر السهـام يدشن مشاركته في كأس آسيــا

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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء بطولة كأس آسيـا للسهام "المرحلة الثـالثة" بمشاركة 115 رامياً من مختلف الدول الآسيوية في البطولة التي تحتضنهـا مدينة كلارك سيتي بالفلبين وتستمر حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

ويشارك المنتخب السعـودي للسهام بالراميين "عبدالإله بن علي, تركي العتيبي" في منافسات القوس الأولمبي التي تنطلق غداً بالتصفيات الأولية فيما يترأس البعثة الأستاذ بندر بن محمد السفير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام بجانب الأستاذ بكر التويجري المدير التنفيـذي للاتحاد، ويشرف على الأخضر المدير الفني "بول"، كما يرافق البعثة الحكم الدولي عبدالله أبو شال الذي يشارك مع لجنة الحكام في البطولة.

وكان الراميان العتيبي وبن علي قد خاضا التدريب الرسمي صباح اليوم الاثنين على الميدان الذي ستقام عليه المنافسات، فيما تواجد بكر التويجري في الاجتماع الفني لممثلي الدول المشاركة للتأكد من أهلية اللاعبين والبرنامج الزمني للمنافسات.

أخضـر السهـام يدشن مشاركته في كأس آسيــا

أخضـر السهـام يدشن مشاركته في كأس آسيــا

أخضـر السهـام يدشن مشاركته في كأس آسيــا

أخضـر السهـام يدشن مشاركته في كأس آسيــا

أخضـر السهـام يدشن مشاركته في كأس آسيــا

أخضـر السهـام يدشن مشاركته في كأس آسيــا

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أخضـر السهـام يدشن مشاركته في كأس آسيــا

أخضـر السهـام يدشن مشاركته في كأس آسيــا

أخضـر السهـام يدشن مشاركته في كأس آسيــا

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 05:26 PM

أخضـر السهـام يدشن مشاركته في كأس آسيــا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء بطولة كأس آسيـا للسهام "المرحلة الثـالثة" بمشاركة 115 رامياً من مختلف الدول الآسيوية في البطولة التي تحتضنهـا مدينة كلارك سيتي بالفلبين وتستمر حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

ويشارك المنتخب السعـودي للسهام بالراميين "عبدالإله بن علي, تركي العتيبي" في منافسات القوس الأولمبي التي تنطلق غداً بالتصفيات الأولية فيما يترأس البعثة السعودية الأستاذ بندر بن محمد السفير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام بجانب الأستاذ بكر التويجري المدير التنفيـذي للاتحاد، ويشرف على الأخضر المدير الفني "بول"، كما يرافق البعثة الحكم الدولي عبدالله أبو شال الذي يشارك مع لجنة الحكام في البطولة.

وكان الراميان العتيبي وبن علي قد خاضا التدريب الرسمي صباح اليوم الاثنين على الميدان الذي ستقام عليه المنافسات، فيما تواجد بكر التويجري في الاجتماع الفني لممثلي الدول المشاركة للتأكد من أهلية اللاعبين والبرنامج الزمني للمنافسات.

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، أخضـر السهـام يدشن مشاركته في كأس آسيــا ،
المصدر : الخليج 365

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