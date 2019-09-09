محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقباله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها. 09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 05:03 PM خلال استقباله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم Advertisements "الجبير" يبحث مع سفير ألمانيا بالمملكة الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها "الجبير" يبحث مع سفير ألمانيا بالمملكة الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها. الكلمات المفتاحية ، "الجبير" يبحث مع سفير ألمانيا بالمملكة الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها ،

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