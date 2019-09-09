«العمل» تخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى 8850 ريالًا

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة «معروفة» بهدف تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
وتم إطلاق هذه الخدمة عبر بوابة «مساند»؛ حيث تُمكّن المستفيد من استقدام العاملة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تقدر بـ8850 ريالًا (نصف تكلفة الاستقدام المعتاد) «غير شاملة القيمة المضافة»، وفي مدة زمنية محددة بـ45 يومًا، بشرط اختيار اسم العاملة من قبل المواطن.
أفضل وأسوأ الدول للعمالة الوافدة عام 2019
من Microsoft News
ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الحصول على تأشيرة عاملة فلبينية، وتدوين معلومات العاملة التي تشمل «الاسم، ورقم الجواز، ورقم التواصل معها».
وتم ربط هذه الخدمة بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة لاستلام ومعالجة الطلبات؛ حيث يتم اختيار المكتب مقدم الخدمة تلقائيًّا من قبل النظام، حسب المدينة المقيم بها المواطن.
يذكر أن هذه الخدمة محصورة على «بوابة مساند» التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تتيح تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة للمقارنة بين أسعارها، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخدمات.
ويمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل هذه الخدمة عبر الرابط اضغط هنا
كسوة الكعبة.. كيف تتناقل الأجيال فن طرزها
من Euronews
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
شاهد: عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف تشمل بحارة أوكرانيين
أعلن مصدر حكومي في كييف أن عملية تبادل للأسرى جارية بين روسيا وأوكرانيا السبت وتشمل 70 شخصًا. وأشار المصدر إلى أن كل جانب سيسلم 35 سجينًا، في أول عملية تبادل كبيرة بين البلدين منذ اندلع النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014. وقد شوهدت طائرة أوكرانية تقلع من طائرة فنوكوفو في موسكو، وفي الآن نفسه غادرت طائرة روسية مطار بريسبول في العاصمة الأوكرانية كييف باتجاه روسيا بحسب مسؤولين في البلدين. ويفترض أن يكون في كل طائرة 35 شخصا، ولكن لا يعرف كم يوجد من أسير روسي في أوكرانيا. ويوجد من بين الأسرى الأوكرانيين 24 بحارا، حجزتهم روسيا خلال صدام بالقرب من شبه جزيرة القرم السنة الماضية، إضافة إلى المخرج السينمائي أوليغ سانتسوف. وما زالت أوكرانيا تطالب باسترجاع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، فيما تدعم روسيا الانفصاليين الذين ما يزالون يسيطرون على مناطق شرقي أوكرانيا في نزاع ذهب ضحيته أكثر من 13 ألف قتيلا. أما من بين الأسرى الروس فيعتقد أن يكون هناك قائد القوات الانفصالية السابق شرقي أوكرانيا فلاديمير تسيماك، المشتبه فيه بإسقاط طائرة الخطوط الماليزية شرقي أوكرانيا سنة 2014، ما أدى إلى مقتل 298 شخصا. وكانت محكمة أوكرانية قضت بسراح تسيماك الخميس الماضي بكفالة، في وقت حث مدعون هولنديون كييف بعدم السماح لتسيماك بالسفر غلى روسيا، معربين عن خشيتهم من أن ذلك قد يعرقل التحقيقات الخاصة بحادث الطائرة الماليزية، عندما كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالا لمبور. وشوهدت حافلتان تغادران صباحا تحت حراسة أمنية مشددة سجن ليفورتوفو في موسكو، في لقطات بثها التلفزيون الروسي لبدء عملية التبادل. وكان الرئيس فلاديمير بوتين اعلن الخميس أن تبادلا "كبيرا" للأسرى سيجري بين البلدين دون تحديد موعد، وقال إن هذا الاجراء سيكون "خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات" بين البلدين، بعد وصول الممثل السابق فولوديمير زيلينسكي إلى سدة الحكم في أيار/مايو. تتابعون على يورونيوز أيضا: أحكام بالسجن خمس سنوات وثلاث سنوات بحق معارضين روس شاهد: أوكرانيا تستبدل الاستعراض العسكري في عيد الاستقلال بموسيقى "الراب"
Euronews (Ar)
-
شاهد: الشرطة تتحرك لحماية مطار هونغ كونغ من اجتياح المحتجين
انتشر رجال الشرطة بأعداد كبيرة السبت في هونغ كونغ، لمنع المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية من التسبب باضطراب في عمل المطار، الذي يعد من الأكبر في العالم، وذلك بعد ثلاثة أيام على تنازل قدمته السلطة التنفيذية واعتبره المحتجون غير كاف. وتؤمن قطارات وحافلات خدمة محدودة إلى المطار بعد ظهر السبت خوفا من تدفق المتظاهرين بأعداد كبيرة. وأبلغت السلطات المسافرين الذين سيتوجهون إلى المطار بأنهم سيحتاجون إلى وقت طويل للوصول إلى المطار. ودعت رسائل نشرت على مواقع الكترونية مستخدمة منذ بدء التحرك، المتظاهرين إلى اختبار امكانات المقاومة للمطار السبت، مقترحة أنشطة مختلفة لإحداث اضطرابات في السكك الحديد والطرقات المستخدمة للوصول إلى ثامن مطار دولي في العالم. قرار متأخر وغير كاف ومنذ ثلاثة أشهر تشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزماتها منذ إعادتها للصين في 1997 مع تحركات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتدخلات بكين المتنامية في شؤون هونغ كونغ. وأثارت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الموالية لبكين الأربعاء مفاجأة، باعلان سحب نهائي لمشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين الى الصين، كان وراء اندلاع حركة الاحتجاج في حزيران/يونيو. وأعلنت كاري لام أن هذه الخطوة التي كانت المطلب الرئيسي للمحتجين، محاولة لنزع فتيل الأزمة وبدء حوار، لكن هذا القرار لم يرض المتظاهرين الذين يعتبرون أنه جاء متأخرا وغير كاف نظرا إلى مجمل مطالبهم. تأهب أمني وأعلنت الشرطة أنها ستبقى متأهبة لضمان عدم تأثر أنشطة المطار بهذا التحرك، وقال لو وينغ-كي أحد قادة الشرطة في قطاع المطار لوكالة فرانس برس: "المطار بنية تحتية أساسية تستقبل مسافرين من العالم أجمع". وأضاف: "ستراقب الشرطة الوضع عن كثب وستنشر القوات اللازمة وفقا لتطوراته". والمطار الذي استخدمه 74 مليون مسافر في 2018، وهو رقم أكبر بعشر مرات من عدد سكان هونغ كونغ، استهدف بانتظام في الأسابيع الأخيرة من قبل المتظاهرين، لكن هذه الاستراتيجية لم يؤيدها الجميع بسبب الفوضى التي قد تنجم عن ذلك، والضرر الذي قد تلحقه بالأفراد. والشهر الماضي نظم متظاهرون لعدة أيام اعتصام في قاعة الوصول لإطلاع القادمين إلى هونغ كونغ على تحركهم، لكن هذا التحرك أحدث فوضى عندما توجه المتظاهرون إلى قاعة المغادرة، لمنع المسافرين من الوصول الى منطقة الرحلات الدولية. وألغيت مئات الرحلات وتعرض رجلان يشتبه في كونهما جاسوسين لصالح بكين لضرب مبرح، في أعمال عنف صدمت الرأي العام. ومذاك عززت التدابير الأمنية في المطار الذي فتح في 1998 على جزيرة اصطناعية غرب هونغ كونغ. وبات الوصول إلى قاعة المغادرة محصورا بالسافرين الذين يحملون بطاقات صعود إلى الطائرة. مطالب جديدة والأحد الماضي استهدف المتظاهرون مجددا المطار وأثبتوا قدرتهم على نشر الفوضى. وعلّق مشغلو "إيربورت إكسبرس" خط القطار السريع الذي يصل بين ثامن أكثر المطارات الدولية في العالم ازدحاماً، ومركز المستعمرة البريطانية السابقة، خدماتهم بعد أن قام متظاهرون يرتدون الأسود ويختبئون خلف أقنعة للتخفي من كاميرات المراقبة بتشييد حواجز في محطة حافلات المطار. واضطر بعض الركاب إلى إكمال الطريق للوصول إلى المطار سيرا على الأقدام. وكان سحب المشروع المثير للجدل أحد مطالب المتظاهرين، الذين يطاليون أيضا بالعفو عن آلاف الموقوفين وبفتح تحقيق في عنف قوات الأمن وتطبيق نظام الاقتراع العام المباشر. وهي مطالب ترفضها كاري لام وبكين. ومساء الجمعة استخدمت الشرطة مجددا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد مئات المتظاهرين، الذين تجمعوا أمام دائرة الشرطة في حي مونغ كوك، وجرت تظاهرة ثانية أكبر دون حوادث في الحي التجاري للمدينة. للمزيد على يورونيوز: رئيسة السلطة التنفيذية بهونغ كونغ تنكر خبر استقالتها و بكين تؤكد دعمها احتجاجات هونغ كونغ مكانك راوِحْ.. إغلاق المنافذ المؤدية للمطار وإحراق العلم الصيني
Euronews (Ar)
-
الهند تفقد اتصالها بالمركبة فيكرام من مهمة تشاندرايان2 على سطح القمر
Advertisements
أعلنت الوكالة الهندية للأبحاث الفضائية أنها فقدت الاتصال مع المركبة الفضائية غير المأهولة فيكرام، التي أرسلت في إطار المهمة تشاندرايان2، وذلك قبيل دقائق من هبوطها المفترض في القطب الجنوبي للقمر. وكانت رحلة المركبة استغرقت ستة أسابيع، ودخلت مدار القمر يوم 20 آب أغسطس الماضي. وكانت المهمة لو كللت بالنجاح ستجعل الهند رابع دولة في العالم تنجح في إنزال مركبة فضائية على سطح القمر، بعد الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة والصين، وثالث دولة ترسل إنسانا آليا جوالا هناك. وكانت مهمة تشاندرايان2 التي بلغت كلفتها 140 مليون دولار، تهدف إلى دراسة فوهات القمر المتميزة باستقرار درجات الحرارة، والملقاة عليها بالضلال باستمرار، والتي يعتقد انها تحتوي على مخزونات من المياه في شكل جليد، أكدت وجودها مهمة تشانرايان1 سنة 2018. وتلك عوامل حيوية لإرساء قواعد يتخيل أن تكون أرضية للتجارب العلمية، ومنصات مستقبلية للصواريخ المتجهة إلى كوكب المريخ. وفي ردة فعل على ذلك أكد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي للعلماء الذين كانوا موجودين بينهم، أن ما أنجزوه ليس بالهين، مؤكدا لهم وقوفه معهم وأن الرحلة ستتواصل. ويقول مراقبون إن الهند تتجه إلى حيث ستكون هناك ربما مستعمرات بشرية في المستقبل، خلال 20 أو 50 سنة أو قرن من الزمن، وإنه لهذا السبب يتابع العلماء هذه المهمة. للمزيد على يورونيوز: شاهد: كهف شمال في إسبانيا يحاكي الحياة على المريخ لمحة نادرة عن كوكب بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية
Euronews (Ar)
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
كسوة الكعبة.. كيف تتناقل الأجيال فن طرزها
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر «العمل» تخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى 8850 ريالًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.