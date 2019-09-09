حماس تعلن اعتقال السعودية لأحد قادتها

قالت حركة حماس ، اليوم الاثنين، إن جهاز أمن الدولة السعودي اعتقل القيادي فيها محمد صالح الخضري المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود، مطالبة بالافراج عنه، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

وأضافت الحركة في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، أن الخضري كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة، واصفة اعتقاله بالخطوة الغريبة والمستهجنة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن حركة حماس كما وصل سوا:

بيان صحفي

صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

حول اعتقال الدكتور / محمد الخضري

( لا يحبّ الله الجهر بالسوء من القول إلّا من ظُلم)

Advertisements

أقدم جهاز (مباحث أمن الدولة) السعودي، يوم الخميس 4/4/2019م، على اعتقال الأخ د.محمد صالح الخضري (أبو هاني)، المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود، في خطوة غريبة ومستهجنة، حيث أنه كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان ،كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة، ولم يشفع له سِنّه، الذي بلغ (81) عاماً، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من " مرض عضال"، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها.

ولم يقتصر الأمر على اعتقاله، وإنّما تم اعتقال نجله الأكبر (د. هاني)، بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية.

إن حركة حماس، إذ التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.

لذا تجد الحركة نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

الاثنين: 10 محرم1441هـ

الموافق : 9 سبتمبر 2019م