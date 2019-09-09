السعودية تصدر قرارًا بشأن رسوم العمرة المتكررة

أصدر وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح، اليوم الإثنين، قرارا بإلغاء رسوم تكرار العمرة التي كانت تفرض على زائري البيت الحرام لأكثر من مرة، وفق ما نقلته صحيفة عكاظ.

وأفاد وزير الحج في تصريحاته للصحيفة، "أنه صدر أمر ملكي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة".

وأضاف، "أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم في راحة واطمئنان".

وتوجه وزير الحج والعمرة، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لصدور هذا القرار والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.