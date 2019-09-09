العمل تطلق خدمة تسهم في تخفيض 50% من تكلفة استقدام العاملة الفلبينية.. يمكنك الاستفادة منها بهذه...

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة «معروفة» بهدف تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وتُمكّن هذه الخدمة التي أطلقت من خلال بوابة مساند، المستفيد من استقدام العاملة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تقدّر بـ8850 ريالا (أقل بـ50% من تكلفة الاستقدام المعتاد) «غير شامل للقيمة المضافة» وفي مدة زمنية محددة بـ45 يوماً، شريطة اختيار اسم العاملة من قبل المواطن.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الحصول على تأشيرة عاملة فلبينية، وتدوين معلومات العاملة التي تشمل «الاسم ورقم الجواز، ورقم التواصل مع العاملة».

وتم ربط هذه الخدمة بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة لتسلم ومعالجة الطلبات، حيث يتم اختيار المكتب مقدم الخدمة تلقائيا من قبل النظام حسب المدينة المقيم بها المواطن.